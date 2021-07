Boxeador olímpico é desclassificado por tentar morder orelha de rival

O boxeador marroquino Youness Baalla foi desclassificado das Olimpíadas de Tóquio nesta terça-feira (27) depois de tentar morder a orelha de seu oponente durante uma luta dos pesos pesados.

Em uma ação que evocou o famoso ataque de Mike Tyson a Evander Holyfield em 1997, Baalla lançou-se de boca aberta na orelha esquerda do neozelandês David Nyika enquanto o segurava abraçado.

Nyika aparentemente conseguiu se esquivar do ataque, que ocorreu no terceiro round e não foi notado pelo árbitro Nelka Shiromala Thampu (Sri Lanka) nem pelos cinco juízes.

Após a luta, que Nyika dominou claramente desde o início e acabou vencendo por decisão unânime (5-0), os organizadores anunciaram o incidente e a desclassificação do lutador marroquino.

Balla “teve a intenção clara de morder a orelha/rosto de seu oponente no terceiro assalto do combate”, aponta um comunicado do grupo de trabalho especial para o boxe do Comitê Olímpico Internacional.

Balla foi desclassificado por “sua ação intolerável durante o combate”, diz. “O comportamento antidesportivo só foi percebido pelos Oficiais Técnicos da BTF (sigla em inglês para o grupo de trabalho) e pelo Delegado Técnico após a sessão em que ocorreu a luta”.

Fora do ringue, Nyika tentou minimizar o incidente em uma mensagem em sua conta no Instagram.

“O calor da batalha pode trazer à tona o melhor e o pior das pessoas. Isso faz parte do esporte”, justificou.

“Não tenho nada além de respeito pelo meu oponente e posso compreender a frustração que ele deve ter sentido. Por favor, não entrem em contato com ele se não tiver nada de bom a dizer”, pediu a seus seguidores.

Nyika teve a vitória confirmada por 5-0 e enfrentará o bielorrusso Uladzislau Smiahlikau nas quartas de final dos pesos pesados (81-91 kg) na sexta-feira.

Youness Balla, de 22 anos, terminou em 17º lugar no último Campeonato Mundial de 2019.

