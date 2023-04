Bosco Saraiva toma posse como novo superintendente da Suframa

O ex-deputado federal João Bosco Gomes Saraiva tomou posse como novo superintendente da Zona Franca de Manaus em uma cerimônia na sede da Suframa, na manhã de terça-feira (25), acompanhada por assessores próximos e pela equipe técnica da Autarquia liderada pelo ex-superintendente interino, Marcelo Pereira. Saraiva, natural de Manaus, tem mais de 40 anos de experiência nos setores industrial, urbano e político-econômico do Estado do Amazonas. Durante seus mandatos, ele foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics), onde se dedicou exclusivamente à defesa dos interesses e das vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus.

Em seu primeiro dia oficial como gestor da Autarquia, Saraiva teve uma agenda movimentada, que incluiu uma coletiva de imprensa e uma reunião interna com superintendentes adjuntos e coordenadores regionais da Suframa. Nas interações iniciais com profissionais da imprensa e da Autarquia, ele enfatizou três missões prioritárias para a nova gestão: promover a integração regional, dinamizar a interiorização das ações da Suframa e avançar na modernização institucional, prestando atenção especial à necessidade de valorizar as condições salariais dos servidores da Autarquia.

Saraiva também comentou sobre temas importantes para o modelo Zona Franca de Manaus, como a reforma tributária e o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), e afirmou que buscará aproveitar sua ampla experiência técnica e política para garantir que as diversas demandas de fortalecimento das ações da Suframa tenham o devido andamento e que as oportunidades de geração de emprego e renda sejam amplificadas em toda a região. Ele também destacou a importância dos servidores da Suframa para o Amazonas e para a Amazônia e afirmou que lutará com todas as suas forças junto à bancada federal, ao ministro e ao presidente para restabelecer a força dos servidores e colaboradores da Autarquia.