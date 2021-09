Borja marca, Grêmio bate Flamengo e fica mais perto de escapar do Z4

O Grêmio venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite deste domingo (19), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O único gol do confronto foi marcado por Miguel Borja.

Com o resultado, o Imortal vai a 22 pontos e sobe para a 17ª posição do campeonato. Com dois jogos a menos, o time gaúcho aumentou suas chances de escapar da zona de rebaixamento. Já o Rubro-Negro continua com 34 pontos, no terceiro lugar, e ainda tem três partidas a fazer.

Na próxima rodada, ambas as equipes entram em campo no domingo (26). O Fla visita o América-MG, no Independência, às 11h (horário de Brasília). O Tricolor Gaúcho encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 18h15.

Antes disso, o Rubro-Negro entra em campo pela Copa Libertadores, no jogo de ida da semifinal diante do Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (22), às 21h30.

Criando pouco, Grêmio é eficiente no primeiro tempo

O primeiro tempo no Maracanã teve poucas chances claras de gol. O Flamengo levou perigo mais vezes, com um cruzamento fechado que quase surpreendeu Gabriel Chapecó, que se recuperou e fez boa defesa. Na sequência, o goleiro gremista fez outra ótima intervenção em cabeceio de Léo Pereira.

O Imortal reagiu, foi para cima e abriu o placar no último minuto do primeiro tempo. Ferreirinha fez boa jogada pela esquerda e encontrou Borja, sozinho, para cabecear na pequena área e vencer Diego Alves. O colombiano provocou o goleiro rubro-negro, o que gerou discussões entre os dois elencos do apito do intervalo até o vestiário.

Em segundo tempo morno, Tricolor segura o Fla

Precisando reagir no segundo tempo, o Flamengo teve mais posse e o Grêmio recuou. No entanto, os donos da casa não conseguiram transformar o tempo com a bola em oportunidades para ir às redes, e não tiveram sequer um lance de perigo.

Nos últimos minutos, após uma revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio após Léo Pereira tocar a bola com a mão. Na cobrança, Borja bateu no canto e Diego Alves se esticou para fazer uma linda defesa.

Gabriel Chapecó sai de maca

O goleiro Gabriel Chapecó, que fazia boa partida do Maracanã, passou mal no início da segunda etapa, após um choque de cabeça com Ruan, e saiu de maca, sendo substituído por Brenno.

