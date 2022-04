Boris Johnson faz visita surpresa à Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez uma viagem à Ucrânia neste sábado (9) que não havia sido divulgada previamente. Na capital, Kiev, ele se encontrou com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski.

Uma foto dos dois foi publicada no Twitter da Embaixada da Ucrânia no Reino Unido com a descrição “surpresa”.

Citando o porta-voz do governo britânico, o jornal The Guardian diz que o encontro entre os dois líderes tratou do apoio financeiro e militar de longo prazo à Ucrânia.

Nesta sexta-feira (8), Johnson anunciou mais 100 milhões de libras (R$ 612 milhões) em assistência militar do Reino Unido para o Exército ucraniano, o que inclui armamento antiataque aéreo e “drones suicidas”, equipamentos que sobrevoam o campo de batalha antes de atacar o alvo.

Zelenski se reuniu na sexta-feira, em Kiev, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

