Bombeiros encerram buscas por menina que caiu no rio com a mãe

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encerrou as buscas pela menina de 7 anos que caiu no rio junto com a mãe durante um acidente de barco no interior do Amazonas. O corpo da mãe, Ana Valéria Alves, 39, foi encontrado boiando no Rio Solimões, no município de Manaquiri (a 60 quilômetros a sudoeste de Manaus).

O acidente aconteceu quando a mulher, a filha e marido voltavam de uma festa e o barco que o homem pilotava pegou fogo. Para tentar se salvar, todos pularam no rio. O marido conseguiu chegar até a margem do rio, mas a mulher e a criança desapareceram.

As informações são do D24am.