Bombeiros encerram buscas por corpo de bebê Heloísa

MANAUS, AM (PMS) – As equipes de busca e resgate do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBAM) encerraram, nesta sexta-feira (18), as buscas pelo corpo da bebê Heloísa, de dois meses de idade, que foi jogada viva pelo padrasto em um igarapé, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. A mãe da criança tem 17 anos de idade.

De acordo com o CBAM, durante esta semana as equipes percorreram toda a área apontada pelo suspeito, e não obtiveram êxito. As investigações em torno do caso continuam com a Polícia Civil.

Na manhã deste sábado (19) os bombeiros não retornaram mais ao local. As equipes se manterão em prontidão para agir diante de novo acionamento da polícia ou de novas informações que possam viabilizar as ações de busca.

Trabalhos

O Corpo de Bombeiros e Grupo Suçuarana percorreram 16,5 quilômetros de igarapé, durante três dias de buscas pelo corpo da bebê Heloísa. As equipes concentraram as buscas entre as comunidades Aliança com Deus, Raio do Sol, Cemitério dos Índios e conjunto Viver Melhor, na zona Norte.

O caso

Vanderson Mesquita dos Santos é o principal suspeito de ter jogado a enteada, um bebê de apenas dois meses, em um igarapé, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. Ele foi preso em flagrante na tarde da última terça-feira (15), pelo crime de tráfico de drogas. Na delegacia, Vanderson confessou o crime de homicídio, e disse que tinha ciúmes da menina e estava com raiva mãe da criança porque a mesma teria chegado tarde em casa.

A informação foi repassada pelo delegado Vinícius de Melo, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. “De acordo com os elementos, a gente visualiza de forma nítida a confissão. A companheira teria chegado por volta de 1h, da madrugada em casa. Tomado de ciúmes da criança, e o fato de ele estar com raiva da atitude da mãe, o padrasto confessou que enrolou a criança em um pano e a jogou no igarapé”, contou o delegado Vinícius.

No momento em que a mãe da menina chegou em casa, o homem contou que a criança havia sido levada pela correnteza. Familiares e vizinhos iniciaram as buscas pelo corpo do bebê na região.

Vanderson já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas e permanece custodiado em uma unidade prisional.

