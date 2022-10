Bombardeios atingem Kiev, capital da Ucrânia, nesta segunda

Sirenes alertando ataques aéreos dispararam em toda a Ucrânia, na manhã desta segunda-feira, e várias explosões foram ouvidas em Kiev, a capital. Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, disse no Telegram que as explosões vieram do “coração da cidade”.

Um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia disse que pelo menos oito pessoas morreram no ataque ao distrito central de Shevchenkivskyi, em Kiev. Outras 24 pessoas ficaram feridas.

Klitschko escreveu que houve “várias explosões no distrito de Shevchenkiv”, uma área no centro da capital. Das proximidades, pelo menos cinco explosões puderam ser ouvidas vindas dessa área, logo após as 8h (horário local).

Nas redes sociais, moradores informaram ver fumaça subindo de pontos bombardeados. As explosões ocorreram ao mesmo tempo em que houve relatos de sirenes de ataque aéreo soando em todo o país, além de Kiev (vídeo mostra, abaixo, o momento de um ataque, com o alerta das sirenes em Kiev).

Os ucranianos estavam se preparando para a possibilidade de ataques de retaliação de Vladimir Putin, após uma explosão que destruiu a ponte que ligava a Rússia à Crimeia, no sábado, o que envergonhou Moscou e prejudicou sua capacidade de enviar tropas e suprimentos para o Sul.

O prefeito de Kiev pediu a todos os moradores que fiquem em abrigos e que pessoas de fora evitem se dirigir até a cidade. As ruas centrais da capital foram bloqueadas por membros da polícia, disse Klitschko.

Moscou e Kiev trocam acusações sobre a autoria do atentado

A estação de metrô Vystavkovyi Tsentr, no centro de Kiev, lotou com civis se abrigando, enquanto explosões continuavam a ser ouvidas. Famílias inteiras procuraram a proteção dos subterrâneos.

Kiev sofreu bombardeios pesados ​​no início da guerra, mas viveu relativa calmaria por meses, até os ataques desta segunda-feira. No centro da capital, um forte cheiro de gás se espalhou pelo ar. Com as explosões, cinco veículos foram destruídos pelo fogo; as janelas de um prédio universitário estouraram e torrentes de água jorraram de uma grande cratera no meio da rua.

A agência de notícias ucraniana Uniam informou que vários mísseis atingiram Dnipro, um importante centro industrial na região da capital do país. A agência também informou que dois ataques atingiram Zhytomyr, uma cidade a oeste de Kiev, e que explosões ocorreram em Ternopil, Khmelnytskyi e Lviv, no Oeste.

Uma explosão atingiu um parque perto do distrito governamental, onde o Parlamento e o escritório presidencial estão localizados. O local tem um simbolismo especial, também, por ser a localização de um monumento dedicado à amizade entre as nações russa e ucraniana, o chamado Arco da Amizade do Povo.

No domingo, um ataque com mísseis russos na cidade de Zaporíjia atingiu um prédio de apartamentos e várias casas particulares, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo 60, disseram autoridades ucranianas.

