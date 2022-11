Bolsonaro terá cargo de presidente de honra do PL e receberá salário

Após o fim do primeiro mandato como presidente, o qual não conseguiu reeleiçao, Jair Bolsonaro vai assumir o cargo de presidente de honra do Partido Liberal (PL), o que ocorrerá a partir de janeiro. O partido deve se posicionar oficialmente na próxima semana como oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O atual chefe do Executivo ainda deve receber um salário do partido, que ainda não teve valor e origem (Fundo Partidário ou doações) definidos. Bolsonaro ainda terá direito a cerca de R$ 40 mil devido as aposentadorias do Exército e da Câmara.

Embora tenha sido derrotado, Bolsonaro teve uma votação expressio e PL deseja mantê-o ativo em Brasília para preservar os 58 milhões de votos conquistados no segundo turno da eleição.

O anúncio sobre o futuro de Bolsonaro e da sigla deverá ser feito durante entrevista coletiva do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, em Brasília, na próxima terça-feira (15) – esta que será a primeira entrevista de Neto em dez anos, que foi condenado e preso no escândalo do mensalão.

Diante da aproximação de líderes do Centrão de Lula, o PL decidiu anunciar oficialmente sua posição para afastar os rumores de que poderia dar uma guinada governista com a nova gestão do PT, segundo informações do Estadão.