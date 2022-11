Bolsonaro se mantém recluso e completa duas semanas com agenda enxuta

Duas semanas após a derrota nas urnas, o presidente J air Bolsonaro permanece recluso no Palácio da Alvorada . Ele não deixou o local nenhuma vez nos últimos dias e não fez a sua tradicional transmissão ao vivo semanal pela segunda vez.

Na semana passada, a primeira desde o fim do segundo turno, Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto apenas duas vezes, no dia seguinte à eleição e no dia 3, quando conversou rapidamente com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) . Ele também esteve no Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 1º.

Já nesta semana, Bolsonaro não fez nenhuma declaração ou deixou o Alvorada. A agenda oficial do presidente registra 12 reuniões, a maioria com ministros, como Ciro Nogueira (Casa Civil) e Marcelo Queiroga (Saúde). Ele também recebeu o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), na quarta-feira.

O fato de Bolsonaro ter abandonado a realização das “lives” também chama a atenção. O presidente passou a fazer transmissões semanais em suas redes sociais, geralmente às quintas-feiras, em março de 2019, para se comunicar diretamente com seus apoiadores. Nestas 191 semanas, as transmissões não ocorreram em apenas seis oportunidades.

Por ÚLTIMO SEGUNDO