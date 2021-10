Bolsonaro participa da formatura de policiais militares no AM

Bolsonaro desembarcou na capital do Amazonas no início da noite para cumprir agenda oficial. O presidente falou da satisfação de participar da formatura, lembrou das dificuldades de um concurso e período de formação e lembrou da missão dos novos militares.

“É uma satisfação muito grande estar entre amigos, amigos de farda que têm Deus no coração e uma missão: defender todo cidadão do nosso estado do Amazonas. Formatura, eu já tive a minha, é um momento de satisfação, de alegria, é um momento de confraternização. Também relembrá-los das dificuldades do percurso e as dificuldades da formação e da formatura. Vocês merecem estar aqui. Vocês são os nossos irmãos de farda”, frisou o presidente.

Na última segunda-feira (25), ocorreu a formatura da tropa. O evento marcou o início da atuação plena dos novos policiais nas ações de patrulhamento ostensivo nas ruas. Os novos praças da PMAM foram aprovados no concurso da corporação em 2011 e convocados em agosto de 2020. Eles irão reforçar o policiamento ostensivo no interior do estado.

As informações são do D24am.