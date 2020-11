Bolsonaro isenta conta de luz a moradores do Amapá

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quarta-feira (25) uma MP (Medida Provisória) para isentar as famílias dos municípios amapaenses do pagamento da conta de luz dos últimos 30 dias.

A promessa foi feita pelo presidente no último sábado (21), durante visita dele ao Estado atingido por apagões que deixaram mais de 765 mil pessoas sem energia elétrica ou com fornecimento limitado do serviço.

“É uma Medida Provisória que atinge os moradores de municípios que foram afetados pelo apagão, que terão a isenção, do mês de novembro, da sua conta de luz”, afirmou Bolsonaro durante a assinatura da MP.

