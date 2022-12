Bolsonaro está hospedado na mansão de José Aldo, em Orlando

A mansão do ex-lutador de UFC José Aldo é o local onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) está se hospedando após desembarcar em Orlando, nos Estados Unidos. O mandatário, que chorou durante a transmissão ao vivo que fez na sexta-feira (30), viajou na tarde de ontem.

José Aldo, que atualmente está no Rio de Janeiro, foi um dos lutadores que declararam voto em Bolsonaro nas eleições de 2022, quando o atual presidente acabou derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro viajou às 14h02 de sexta-feira e desembarcar em Orlando às 19h53, no horário local. Ele embarcou no Airbus 319ACJ, comprado em 2005, no primeiro mandato do presidente da República diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em substituição ao Boeing 707 apelidado de “Sucatão”.