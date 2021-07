Bolsonaro é internado por causa de dores abdominais

DA REDAÇÃO – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou mal durante a madrugada e precisou ser levado às pressas ao HFA (Hospital das Forças Armadas), onde deu entrada às 5h para fazer exames sob a suspeita de sofrer uma obstrução abdominal.

Logo após a notícia da internação, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) enviou nota à imprensa dizendo que o motivo da internação é o soluço que persiste no presidente há vários dias.

“O presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira (14) para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, diz a nota.

Comentarios