Bolsonaro é bicado por emas de novo

O presidente Jair Bolsonaro foi bicado ao alimentar emas no Palácio da Alvorada na tarde deste sábado (18). A cena foi transmitida no perfil no Facebook do presidente. É a segunda vez na mesma semana que Bolsonaro é bicado pelos animais.

“Como estou enclausurado, virou programa para mim”, comentou após alimentar as emas que vivem no residência oficial da Presidência da República.

Bolsonaro está em isolamento social no Alvorada porque foi confirmado com coronavírus na semana passada.

Em seguida, Bolsonaro se dirigiu para a cerimônia de hasteamento da bandeira, que acontece todo dia às 18h e fez críticas aos jornalistas.”A imprensa deve estar lá. Mas não vou falar com a imprensa”, disse.

FONTE: CONGRESSO EM FOCO

