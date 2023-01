Bolsonaro desiste de voltar ao Brasil e avisa: pode pedir asilo

EUA — O ex-presidente Jair Bolsonaro avisou a interlocutores próximos nos últimos dias que não voltará ao Brasil se sua prisão for decretada ou mesmo se ele avaliar que esta é uma possibilidade real.

Bolsonaro estuda pedir asilo em diferentes países, mas foi informado que não poderá ficar nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden, que tem Donald Trump nos calcanhares, irá participar da frente mundial pela democracia que será liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há hipótese de conceder novo visto a Bolsonaro.

A opção italiana parece descartada. A primeira-ministra Giorgia Meloni, apesar de ser de extrema direita, condenou a tentativa de golpe bolsonarista de 8 de janeiro e sinaliza que Bolsonaro não terá acolhida no país. O mesmo parece indicar o governo húngaro de extrema direita de Viktor Orbán.

Com isso, Bolsonaro teria apenas governos no Oriente Médio e, mesmo lá, suas opções atualmente estariam reduzidas a duas, Catar ou Arábia Saudita -mas os interesses comerciais dos países com o Brasil podem atrapalhar os planos do ex-presidente.

No Brasil, até mesmo os líderes do PL, que defendiam sua volta urgente para o país, para liderar a oposição ao governo Lula, começam a considerar que é mais prudente Bolsonaro permanecer no exterior. Tanto para ele, pelo isolamento político quase total, como para o PL, que quer manter distância.