Bolsonaro desembarca na Rússia para reunião com Putin

Na manhã desta terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em território russo acompanhado de uma “comitiva militar”. A partir de amanhã, o mandatário vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin , na sede do governo do país.

Mais cedo enquanto sobrevoava a Rússia, Bolsonaro compartilhou nas redes sociais a notícia da retirada de parte das tropas russas da fronteira com a Ucrânia . Nessa segunda-feira (14), antes de embarcar, o presidente disse que “torce pela paz”.

A primeira atividade de Bolsonaro em Moscou será colocar flores em frente ao “túmulo do soldado desconhecido”, monumento construído em homenagem a um militar não identificado morto em um embate entre o então exército da União Soviética e os nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

O principal compromisso na agenda oficial de Bolsonaro, no entanto, é a reunião com Putin , marcada para acontecer nesta quarta (16) no Kremlin, entre 13h e 15h no horário de Moscou — 7h e 9h no horário de Brasília. No encontro, os líderes vão discutir a importação de fertilizantes ao Brasil, prejudicada devido à pandemia de Covid-19.

A ministra da Agricultura Tereza Cristina também estava prevista para acompanhar Bolsonaro na viagem à Rússia, no entanto, testou positivo para a Covid-19 na última terça-feira (8) e precisou cancelar compromissos presenciais.

Depois de se reunir com Putin, Bolsonaro deve se encontrar com o presidente da Duma, o Congresso da Rússia, Vyacheslav Volodin.

Na viagem, acompanham o presidente os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa), Luiz Carlos Ramos (Secretaria-geral da Presidência) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

