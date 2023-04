Bolsonaro depõe hoje na Polícia Federal, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está na sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro e seus possíveis autores intelectuais. A Procuradoria-Geral da República solicitou o depoimento, que foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A justificativa para o depoimento é uma postagem feita por Jair Bolsonaro nas redes sociais. Na ocasião, o ex-presidente compartilhou um vídeo em que um procurador de Mato Grosso do Sul divulga fake news e ataca o sistema eleitoral. A postagem ficou cerca de duas horas no perfil do ex-presidente, e depois foi apagada.