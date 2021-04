Bolsonaro decide até o fim de semana se tomará a vacina

O Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai decidir até o fim de semana se toma a primeira vacina contra o coronavírus. O Blog perguntou ao presidente nesta quinta-feira (1) se ele iria se vacinar no sábado, quando começa a vacinação das pessoas com 66 anos em Brasília. Bolsonaro disse “até lá (sábado) decido”.

Existe grande expectativa pela decisão do presidente sobre a imunização. Por diversas vezes Bolsonaro falou que não precisaria tomar rapidamente a vacina por já ter pego a doença, mas a situação mudou com o surgimento de novas cepas do vírus. Alguns conselheiros próximos têm sugerido ao Presidente que tome a vacina para estimular a imunização da população.

Por enquanto, segundo o Palácio do Planalto, não existe nenhum esquema preparado para a vacinação de Bolsonaro, mas quem acompanha o Presidente sabe que é ele quem toma as decisões e com estilo imprevisível, pode muito bem ir de surpresa a um posto de vacinação.

Jair Bolsonaro vai passar o feriado de Páscoa em Brasília.

FONTE: R7

