Bolsonarista invade festa com tema do PT e mata aniversariante

PARANÁ — O guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda foi morto a tiros na madrugada deste domingo (10), em Foz do Iguaçu (PR), pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho.

Arruda comemorava a sua festa de aniversário de 50 anos com tema relacionado ao PT, e teria levado 3 tiros de Guaranho, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os 2 ficaram feridos, foram socorridos, mas morreram no atendimento médico.

Segundo nota divulgada pelo PT, o policial penal teria entrado na festa, proferido gritos de apoio a Bolsonaro, e apontado a arma para o guarda municipal, ameaçando-o. Ele deixou o local na sequência.

Instantes depois, Guaranho retornou e disparou contra o petista.

Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, e foi candidato a vice-prefeito na cidade em 2020.

Fonte: Correio 68