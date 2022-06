Bolão da Mega-Sena com 42 apostadores leva prêmio de R$ 117 milhões

SÃO PAULO — Um bolão com 42 cotas feito em Blumenau, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do Concurso 2.486 da Mega-Sena nesta terça-feira, 31, e vai receber R$ 117 milhões. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 08 – 09 – 17 – 19 – 33 – 56. A aposta ganhadora, com oito números, foi feita na Lotérica da Velha. Cada apostador que participou do bolão vai levar R$ 2.798.982,64.

Esta é a segunda vez no ano que o prêmio sai na Lotérica da Velha. Em 29 de janeiro, um bolão com 27 cotas levou o prêmio de R$ 36,7 milhões, conforme consta no site da Caixa.

A quina teve 231 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 27.876,31 e a quadra teve 15.582 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 590,37. No próximo concurso, com sorteio na quinta-feira, 2, o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.