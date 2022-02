Bois Caprichoso e Garantido realizam ações de vacinação em Parintins

Os bois Caprichoso e Garantido realizaram ações de vacinação contra a Covid-19 no curral das agremiações, neste sábado (5), em Parintins. As agremiações fizeram uma busca ativa para a vacinação entre os artistas, sócios e torcedores que não estão com o esquema vacinal completo.

Além da vacinação, na quadra das agremiações foram oferecidos também testes de Covid e outros exames.

As duas agremiações pretendem continuar realizando ações nos próximos meses. Dessa forma, a intenção é que a vacinação avance e, assim, o Festival de Parintins possa ser realizado neste ano.

Parintins regista 11.876 casos confirmados e 358 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

