Boi Manaus 2022 sustentável é destaque nacional pela revista Caras

A certificação Selo Sustentabilidade Tesouro Verde, concedido pelo Grupo Brasil Mata Verde (BMV) ao Boi Manaus 2022, evento realizado pela Prefeitura de Manaus em alusão ao aniversário de 353 anos da capital amazonense, ganhou destaque nacional nesta segunda-feira, 31/10, por meio da tradicional revista Caras.

A maior edição do evento voltou as suas origens e foi organizado por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nos últimos dias 21, 22 e 23.

O reconhecimento nacional foi comemorado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, que explicou que a certificação foi conquistada após a aquisição de 243 Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS), homologadas dentro do programa BMV, que demonstra sua preocupação com a preservação do meio ambiente.

“Além de apoiarmos a cultura da nossa cidade, conseguimos evitar a emissão de 243 toneladas de gás carbônico. Estamos conservando mais de 143.88 metros quadrados de área de floresta nativa e, ainda, influenciando a preservação de mais de 1,7 mil espécies de fauna por hectare e, 546 espécies de flora por hectare. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com o desenvolvimento de Manaus”, afirmou Almeida.

O Boi Manaus 2022 aconteceu no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, zona Centro-Oeste da cidade, e contou com mais de 24 horas de shows e mais de 50 atrações distribuídas em três trios elétricos durante os três dias de programação.

O evento, nascido em 1997, na extinta Funtur, com os trios da Bahia (Jade, Joia e Tapajós), foi considerado, oficialmente, por lei, como comemoração do aniversário da cidade, e passou a integrar o calendário de eventos de Manaus.

Originalmente, a festa era realizada no sambódromo, mas, nas últimas edições, o evento ocorreu no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste.