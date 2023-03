Boi Garantido divulga calendário de eventos oficiais para 2023

O Boi Garantido divulga o calendário oficial de eventos com a programação para a temporada bovina vermelha e branca do Festival Folclórico de Parintins 2023. De acordo com o cronograma de atividades no curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), serão três meses de intensa movimentação antes do festival.

A novidade da temporada são os eventos direcionados para o público infantil que irão aproximar e apresentar a cultura do Boi Bumbá Garantido para as crianças através do projeto “Garantido do Futuro”. Os eventos iniciam em maio e serão realizados aos domingos no Curral Lindolfo Monteverde.

Calendário de Eventos 2023 – Boi Garantido

ABRIL

Dia 01 – O autismo cultural, o universo em que ele pretende estar (17h)

Dia 01 – Primeiro ensaio da batucada (20h)

Dia 02 – Festa Explode Coração (Santarém)

Dia 08 – Curral do Boi Garantido (Manaus): Lançamento do Álbum “Garantido: Amor Por Toda Vida”

Dia 19 – Show para Turistas

Dia 22 – Curral do Boi Garantido (Manaus)

Dia 29 – Feijoada da Batucada

Dia 30 – Alvorada: “Garantido por toda vida”

MAIO

Dia 01 – Ensaio da Batucada – Igreja de São José Operário

Dia 07 – Curral do MAG (Santarém)

Dia 13 – Curral do Boi Garantido (Manaus)

Dia 27 – Festa de 20 anos do Apresentador Israel Paulain

JUNHO

Dia 03 – Curral do Boi Garantido (Manaus)

Dia 04 – Curral do MAG (Santarém)

Dia 12 – Saída do Dia dos Namorados (Santo Antônio)

Dia 16 – Curral do Boi Garantido (Manaus)

Dia 17 – Feijoada da Vaqueirada

Dia 17 – Ensaio Show

Dia 18 – Ensaio Show

Dia 21 – Ensaio Técnico no Curral Lindolfo Monteverde

Dia 22 – Ensaio Técnico no Curral Lindolfo Monteverde

Dia 23 – Ensaio Técnico no Curral Lindolfo Monteverde

Dia 24 – Último Curral (Manaus)

Dia 24 – Ladainha da Promessa – Aniversário do Boi Garantido – Curral da Baixa

Dia 24 – Saída do Boi às ruas (Festejando São João)

Dia 26 – Ensaio Técnico no Bumbódromo (fechado)

Dia 28 – Passagem de som no Bumbódromo (aberto)

Dia 30 – Primeira noite do Festival

JULHO

Dia 01 – Segunda noite do festival

Dia 02 – Terceira noite do festival

Dia 03 – Festa da vitória (Parintins)

Dia 08 – Festa da vitória (Manaus)

Dia 17- Matança do Garantido

*Com informações da assessoria