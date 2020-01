Boi Garantido anuncia CD duplo para Festival de Parintins 2020

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido anunciou na noite dessa quinta-feira (2), durante a comemoração dos 118 anos de Lindolfo Monteverde, as 33 toadas que irão compor o repertório do boi da Baixa do São José para o 55º Festival Folclórico de Parintins (município distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus).

O Boi do Povão também anunciou que o projeto “Somos o povo da floresta”, tema anunciado no dia 19 de setembro de 2019, contará com CD duplo.

Desde 2002, ano em que defendeu o tema ‘O boi da Amazônia, o Garantido não lançava CD duplo e segundo o presidente Fábio Cardoso, a grande quantidade de toadas veio como forma de aproveitar a boa safra dos compositores da Baixa do São José.

“Além disso, é o número importante para todos nós do Garantido na medida em que buscamos o título de número 33 da história do nosso Boi. Quero em nome de toda a diretoria e galera, parabenizar a todos os compositores pela inspiração para este grande trabalho”, destacou.

O apresentador do Garantido Israel Paulain disse que sem dúvida a nação vermelha e branca está bem servida com o número expressivo de toadas espetaculares, que farão toda a diferença na arena do Bumbódromo.

A presidente da associação Lindolfo Monteverde, Susan Monteverde salientou que a festa é homenagem ao fundador do Garantido ficou ainda mais completa com o anúncio das toadas para a temporada 2020 em que o Garantido busca o bicampeonato.

Por ACRÍTICA

Comentarios