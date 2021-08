Bocardi perde a paciência e detona internauta ao vivo na Globo

Na manhã desta terça-feira (24), o apresentador Rodrigo Bocardi decidiu mudar sua postura no comando do Bom Dia São Paulo, da Globo, e acabou mandando um recado para um telespectador.

O jornalista se irritou com a mensagem de um internauta que criticou o telejornal por entrevistar uma mulher que tinha sido prejudicada pela greve da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em seu primeiro dia de trabalho.

Alguém pode avisar o estagiário do #BDBR @BomDiaBrasil que o sobrenome do @rodrigobocardi pelo segundo dia escreveram errado? Eh BOCARDI com 1 C somente….Olha essa Bocardi, desde ontem escrevem teu sobrenome errado rs pic.twitter.com/li32Te7Le6 — Rodrigo Bocardi Web Fã Clube (@somosrodriguets) August 24, 2021

“O Bom Dia São Paulo acha para entrevistar exatamente uma senhora que começou seu emprego hoje. Essa Globo é uma piada mesmo”, disparou o internauta Welington Ferraz.

Bocardi, por sua vez, mostrou a mensagem no telejornal e detonou: “A piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Fomos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas não estão aí em seu primeiro dia (de trabalho) no meio de uma pandemia, conseguindo um emprego?”. A declaração viralizou nas redes sociais.

