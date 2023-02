Blocos apoiados pela prefeitura arrastam milhares de foliões

MANAUS — A folia de carnaval arrastou milhares de foliões neste sábado, 25/2, com diversas bandas e blocos apoiados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

“Neste fim de semana Manaus volta com a realização das bandas e blocos de rua que são fomentadas pela prefeitura. O objetivo é resgatar o carnaval de rua e sobretudo proporcionar a alegria e sentimento de liberdade após tudo que já passamos com a Covid-19”, disse o diretor de grandes eventos da Manauscult, Reginei Rodrigues.

Em sua primeira edição após o cenário crítico da pandemia de Covid-19, a “Banda FlaJorge” reuniu mais de 4 mil pessoas no bairro São Jorge, zona Oeste. Marcos Célio, um dos 13 fundadores do bloco de rua, que atualmente conta com 107 sócios, falou sobre a importância do resgate do carnaval de rua.

“A FlaJorge nasceu há 16 anos, e com dois anos de fundação a gente sentiu a necessidade de trazer um pouco de alegria e diversão para o bairro nessa época de carnaval, e então fundamos a banda da FlaJorge na Folia. Não só moradores do São Jorge, nem simpatizantes do Flamengo, aqui é uma embaixada de torcedores da FlaJorge, mas todos os outros torcedores são bem-vindos, seja vascaíno, botafoguense, tricolor, palmeirense”, afirmou.

A “Banda do Feijão” movimentou a zona Leste de Manaus com axé, samba e forró. Dentre as atrações estão Jorge Japa e Xote Nela. Segundo o coordenador e presidente do bloco, Dejaldo Chaves, o “Zêca”, essa é a 16ª edição do bloco, que vem sempre com um diferencial.

“O bairro era carente de cultura, de lazer, e a gente resolveu fazer um bloco só de brincadeira e hoje se transformou no maior bloco de carnaval do Zumbi dos Palmares. Sempre organizamos algo diferente”, explicou.

A 11ª edição da “Banda Só Fuleiros” também garantiu animação dos foliões da zona Norte de Manaus. Cerca de 2 mil pessoas passaram pela rua 59 para curtir.

“Há 11 anos recebemos apoio da Manauscult, amigos que não se viam há muito tempo, veio a era digital, foi quando tomei a decisão de fazer um grupo e conversar entre os amigos e em um momento de ‘cervejada’, nós decidimos fazer a banda aqui nessa rua, nomeamos um presidente, um tesoureiro, e constituímos a banda ‘Só fuleiros’”, disse Márcio Silva, presidente da banda.

A “Banda do Pinto”, na zona Norte, e o “Carna Petro”, na zona Sul, também receberam apoio da prefeitura e arrastaram multidões.

“Carnaval também é sinônimo de trabalho, de ganhar dinheiro, e principalmente se divertir. Existe coisa melhor do que trabalhar e receber seu ganha-pão? Por isso, vendo minhas batatinhas com orgulho e alegria”, disse o autônomo Jorge Siqueira.

Programação de domingo

Neste domingo, 26, os blocos de ruas que recebem apoio da prefeitura, são: “Banda 13 de Maio”, “Banda Carna Petro”, “Bloco dos Amigos”, “Bloco das Sereias”, “Bloco Pega Ninguém” e “Bloco do Pirão”.