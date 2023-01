MANAUS — Na quinta-feira (12), o mais temido e imprevisível Big Fone, estará na praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

De acordo com Laura Palhares, gerente de Marketing do Sumaúma, o shopping será o único do Amazonas a receber o BigFone. “Durante toda a ação, o telefone irá tocar em momentos distintos e algumas brincadeiras serão realizadas com a distribuição de brindes de lojistas”, adianta ela.