Biden é flagrado xingando repórter

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou um repórter de “estúpido filho da puta” ao ser questionado sobre o aumento da inflação nos Estados Unidos e o impacto que isso poderia causar nas eleições de meio de mandato. Confira o diálogo e o vídeo:

REPÓRTER: Você acha que a inflação é um passivo político antes das eleições de meio de mandato?

BIDEN: Não, é um grande trunfo, mais inflação. Que filho da puta estúpido.

REPORTER: Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?

BIDEN: No, it’s a great asset, more inflation. What a stupid son of a bitch. pic.twitter.com/Ba75GY6nqM

— JM Rieger (@RiegerReport) January 24, 2022