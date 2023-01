Biden diz que Putin anunciou cessar-fogo para ‘encontrar oxigênio’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , reagiu após Vladimir Putin anunciar um cessar-fogo de 36 horas nesta quinta-feira (5) . O norte-americano disse que a decisão do russo foi tomada porque ele está “tentando encontrar um pouco de oxigênio”.

A declaração foi dada por Biden hoje na Casa Branca, ao ser questionado por repórteres sobre a proposta de trégua de Moscou .

Nesta quinta, Putin anunciou o primeiro cessar-fogo desde que o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado . As tropas russas não irão atacar por 36 horas, a partir do meio-dia de amanhã, dia 6, até o dia 7 — quando é celebrado o Natal ortodoxo.

Grande parte da população da Rússia e Ucrânia é adepta ao cristianismo ortodoxo, ou seja, não comemora o Natal em 25 de dezembro, já que o calendário das celebrações religiosas é diferente.

Ele, ao anunciar a medida, sugeriu que Kiev também aderisse ao cessar-fogo . A Ucrânia , por outro lado, rejeitou a sugestão e a considerou “hipocrisia”.

Nas redes sociais, o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak disse que “a Federação Russa deve deixar os territórios ocupados, e só aí haverá uma trégua temporária”. “Guarde a hipocrisia para si”, publicou.

