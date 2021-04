Biden anunciará medidas para controlar as armas nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará medidas para limitar as armas de fogo, especialmente para prevenir a propagação das “armas fantasma”, que são impossíveis de rastrear. Com informações da Istoé.

O presidente recebeu pressões por parte de seus aliados democratas para que faça algo após os recentes tiroteios no Colorado, em Geórgia e na Califórnia.

Biden anunciará seis medidas para “enfrentar a epidemia sanitária vinculada à violência das armas de fogo”, antecipou um funcionário da Casa Branca que pediu anonimato.

As medidas vão envolver especificamente as chamadas “armas fantasma”, as armas caseiras que não podem ser rastreadas devido ao fato de não terem números de série.

Além disso, Biden buscará um maior apoio para as agências envolvidas no combate à violência e solicitará o primeiro relatório global sobre tráfico de armas de fogo nos Estados Unidos desde 2000.

Comentarios