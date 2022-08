Biblioteca municipal recebe atrações folclóricas em homenagem ao Dia do Folclore

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou, nesta segunda-feira, 22/8, programação especial em homenagem ao Dia do Folclore, comemorado no dia 22 de agosto. As atividades artísticas ocorreram na biblioteca municipal João Bosco Pantoja Evangelista, localizada no Centro.

Segundo o diretor de Cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, as atividades foram pensadas com o objetivo de exaltar os elementos e tradições que fazem parte da cultura popular regional.

“A data comemorativa é uma referência às manifestações folclóricas e culturais. A cidade de Manaus, creio ser, a cidade de maior afloramento de presença folclórica, quiçá do Brasil. Nós temos a representatividade, só de forma oficial, no Festival Folclórico do Amazonas, de 244 entidades participando com a gente. Talvez tenhamos o triplo disso só na cidade de Manaus, onde nós temos hoje garrote, cangaços, quadrilhas, uma infinidade de movimentos folclóricos e culturais”, complementou Ribeiro.

A programação contou com a palestra “A Origem e raízes do Folclore Manauara”, que exaltou as particularidades de personagens lendários, festas típicas e manifestações indígenas com o folclorista Nonato Torres.

“Vamos relembrar de como eram as primeiras danças folclóricas, o folclore é muito abrangente. São lendas, culinárias. É o fazer, o agir de um povo, e esse povo, na época que foi forjado o festival folclórico, era a camada mais simples. Por isso, a gente fala em erudito e popular”, ressaltou Torres

As danças nordestinas também entraram em cena em formato de “pocket”, quando apenas duas pessoas se apresentam. A ideia foi fomentar e resgatar a importância histórica da cultura popular.

“Manaus respira arte, respira cultura. A gente fica muito entusiasmada ao ver manifestações dessas no meio da cidade. Saímos da aula agora e demos ‘de cara’ com essa festa. Muito bom”, disse a estudante Bianca Maia.

