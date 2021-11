Biblioteca Móvel do Ipaam leva leitura e conscientização ambiental a comunidade de Novo Airão

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), com o apoio das Secretarias Municipais de Educação (Semed) e do Meio Ambiente (Semma), encerrou essa semana as atividades educativas com a Biblioteca Móvel do órgão no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). Nas ações foram realizadas 47 oficinas de leitura, e palestras acerca da educação ambiental nas Escolas Municipais Anexo Vovó Maria, Aristóteles Freire Arnold e Olavo Bilak.

A programação foi concentrada na comunidade rural Membeca, com aproximadamente 480 alunos que participaram das atividades acompanhados de seus professores. As palestras abordaram temas de conscientização, como desmatamento, queimadas ilegais e descarte de resíduos sólidos com o assistente técnico do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Ipaam, Gilmar Ribeiro.

A coordenadora do Núcleo, Therezinha de Jesus, destacou a importância do incentivo à educação ambiental como um catalizador para as mudanças necessárias, a fim de que a preservação do meio ambiente se torne um hábito para um Amazonas mais sustentável.

“As ações educativas visam despertar a consciência da população sobre as consequências dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas. Essa nova visão é responsável por gerar mudanças, e mudanças de atitude, que agora são mais que necessárias para a preservação das riquezas naturais da nossa terra”, pontuou Therezinha.

Segundo dados do NEA, esse ano o Instituto já realizou aproximadamente 315 ações de educação ambiental em todos os municípios da região metropolitana de Manaus, até o momento. Entre elas palestras, oficinas de leitura na Biblioteca Móvel e campanhas, onde cerca de sete mil pessoas foram beneficiadas com as programações de conscientização..

Próximas programações

O NEA estará participando da 43ª edição da Feira de Exposição Agropecuária (Expoagro), no período de 09 a 12 de dezembro, a ser realizada na Avenida Belmiro Vianez, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

