“Beto Blue Birds” vai ganhar título de Cidadão do Amazonas em 2023

MANAUS — Natural da cidade de Belterra, Estado do Pará, onde nasceu em 18 de Fevereiro de 1947, Roberto Sá Gomes, popularmente conhecido como “Beto Blue Birds”, será agraciado com o título de Cidadão do Amazonas conforme projeto de resolução legislativa, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), aprovado recentemente pelo plenário da Assembleia Legislativa (Aleam).

O título será entregue no primeiro semestre de 2023 pelo deputado eleito George Lins (União Brasil), filho de Belarmino, que já anunciou que encampará a propositura do pai, que está deixando a vida parlamentar após oito mandatos consecutivos em 32 anos de Aleam.

Segundo Belão, a distinção fará justiça a um artista que há pouco mais de 30 anos construiu sua carreira profissional no Amazonas, “dedicando-se arduamente à difusão da cultura, sobretudo da música, em nosso Estado”.

Funcionário do Poder Legislativo Estadual, “Beto Blue Birds” é o mais novo membro da Academia Amazonense de Música e o principal responsável pelas atividades da Banda Blue Birds em Manaus desde os idos de 1969. A Banda se tornou Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas por meio da Lei Nº 4.555 de 23 de fevereiro de 2018.

A Banda Blue Birds é constituída de 12 músicos e dois técnicos, apresentando-se em vários eventos em todo o Amazonas e nos demais estados da Região Norte do país. Um CD histórico, gravado em 1998, registra a trajetória da Banda no cenário musical da região.