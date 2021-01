Benjamin Constant é um dos municípios que receberá maior quantitativo de vacina contra Covid

Com a chegada das vacinas no Estado do Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) publicou o Plano Operacional com a estimativa de doses por município na primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Para o município de Benjamin Constant, estão previstas 9.078 doses, sendo o quarto município do interior com maior quantitativo de vacinas, devido à população indígena, grupo prioritário da vacinação.

O Plano Operacional de Campanha de Vacinação contra a COVID-19, divulgado pela FVS, segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), preconizado pelo Mistério da Saúde (MS). Com os casos de COVID-19 aumentando e a expectativa da vacina chegar, o prefeito David Bemerguy prepara o município para a primeira etapa da vacinação e alerta a população para que respeite as medidas de prevenção.

“É um momento de alerta e esperança, nosso trabalho é tentar evitar mais casos. Por isso, é importante atentar para o decreto. Aderimos ao toque de recolher, válido para pedestres e veículos, que estão proibidos de circular nas vias públicas de BC entre 19h e 6h, com exceção dos serviços essenciais de saúde e emergência. As vacinas estão chegando e já estamos nos preparando, enquanto isso, peço para a população continuar se prevenindo”, disse o prefeito.

Aumento de casos

Nos primeiros 15 dias de 2021, cerca de 147 casos de COVID-19 foram confirmados em Benjamin Constant. Conforme o prefeito David Bemerguy, esses números ultrapassam os de dezembro de 2020.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, na primeira semana de janeiro foram confirmados 45 casos. Ao final da segunda semana já eram 147 casos. Em todo o mês de dezembro de 2020 foram confirmados 92 casos. O prefeito ressaltou que é importante que todas as medidas preventivas sejam respeitadas.

No programa Fala Prefeito que ocorreu no último sábado (16/01), David Bemerguy relatou sobre a Unidade Básica de Saúde Sebastião Cruz Plácido, que irá funcionar de segunda a domingo para atender às pessoas que estão com sintomas da COVID-19. A UBS é considerada referência no município. O prefeito também lembrou que a circulação de embarcações também está suspensa, exceto aos casos excepcionais justificados.

“Para profissionais da saúde, policiais militares, imprensa, pessoas que nasceram em Benjamin Constant e pessoas que precisam sair do município com urgência para ser atendido em outro hospital, que precisa ter uma solicitação do exame, o Porto de BC estará aberto. Entrando ou saindo, as pessoas passarão por uma triagem e precisarão dar uma justificativa. Nos casos de pessoas que querem comprar ou entregar algum material no município, fora do horário ou sem passar na triagem, serão impedidos e terão os produtos apreendidos”, concluiu David Bemerguy.

*Com informações da assessoria

