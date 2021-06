Benjamin Constant é o primeiro município brasileiro a vacinar 80% da população

Localizado na foz do rio Javari, Benjamin Constant, a 1,119 quilômetros ao oeste de Manaus, se tornou o primeiro município do Brasil a cumprir a meta do Plano Nacional de Imunização (PIN) contra a Covid-19 e vacinar mais de 80% da população com idade superior a 18 anos.

De acordo com a prefeitura do município, o público alvo da vacinação na região gira em torno de 25 mil pessoas. Desses, cerca de 20 mil já receberam a primeira dose, e, pelo menos, 11 mil já tomaram a segunda aplicação da vacina.

Benjamin Constant já colhe os impactos positivos acarretados pela imunização em massa. Também nesta sexta, a cidade atingiu a marca de 30 dias sem contabilizar nenhum óbito e nenhuma internação provocada pela Covid-19, de acordo com as autoridades locais.

O prefeito do município, David Bemerguy (MDB), comentou sobre os desafios e o sucesso da vacinação em Benjamin. “É um momento de muita alegria e felicidade, porque nós sofremos muito com as consequências dessa pandemia, até porque estamos localizados em uma região fronteiriça, onde há muita movimentação de pessoas. Além disso, a gente está muito distante da capital, o que dificultava muito o tratamento de quem apresentava um quadro grave e precisava ser internado”, explicou, o gestor.

Apesar da euforia, o prefeito afirma que os cuidados contra a proliferação do novo coronavírus continuarão sendo mantidos, até que toda a população esteja completamente imunizada.

“Nós continuaremos tomando todos os procedimentos de segurança, com distanciamento e todos os protocolos que uma pandemia exige, até que todos os moradores recebam a aplicação da segunda dose da vacina, para enfim voltarmos à normalidade, de fato”, ponderou Bemerguy.

Campanha de vacinação enfrentou avalanche de desinformação

Sintomático em todo o país, a desinformação e uma série de teorias conspiratórias envolvendo os imunizantes contra a Covid-19 também se espalharam pelo município.

Muita gente tinha receio em tomar o imunizante, alguns acreditavam em notícias falsas. A gente teve de fazer um esforço enorme, promovendo campanhas publicitárias com informações corretas, acerca da importância de se vacinar, e fomos convencendo, gradualmente, a grande maioria da população a participar do programa de imunização, afirmou.

Conforme o chefe do Executivo municipal, o sucesso da vacinação se deve principalmente à ciência e aos profissionais da saúde.

“Sou muito grato à ciência e também aos profissionais da saúde, que não mediram esforços e foram a vários locais remotos, em comunidades onde o acesso é muito difícil. Tudo para que nós pudéssemos ter êxito no nosso cronograma de vacinação e conseguíssemos vencer a batalha contra a Covid-19”, finalizou o prefeito.

