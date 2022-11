Beneficiários do Auxílio Brasil têm até dezembro para atualizar acompanhamento em saúde nas UBSs

MANAUS — A Prefeitura de Manaus alerta que os beneficiários do programa Auxílio Brasil, do governo federal, têm até o final do mês de dezembro para atualizar o acompanhamento em saúde nas unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Dos 254.695 usuários aguardados no segundo semestre deste ano, apenas 36% estão com a situação regular (92.365).

A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, nutricionista Lia Ferreira, lembra que o acompanhamento em saúde é uma das condições exigidas pelo Auxílio Brasil para garantir a permanência no programa. O público-alvo são crianças menores de 7 anos de idade e mulheres de 14 a 44 anos.

“Essa condicionalidade existe desde quando o programa ainda se chamava Bolsa Família, e foi mantida justamente para avaliar se os beneficiários estão apresentando bons níveis de nutrição e desenvolvimento, para que a Atenção Primária possa intervir em caso de agravos. O programa cobra esse acompanhamento a cada seis meses, então quem fez no primeiro semestre, deve retornar no segundo”, explica Lia.

O Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo programa, estima que dos 254.695 beneficiários aptos para o acompanhamento em saúde em Manaus, 172.708 são mulheres e 81.987 são crianças. Porém, até o dia 16 deste mês, apenas 76.112 mulheres e 16.253 crianças (beneficiários do programa) foram atendidas nas UBSs.

Serviços

A nutricionista Lia Ferreira acrescenta que, além de ser um requisito para a permanência no programa, o acompanhamento em saúde é uma oportunidade que o cidadão tem para acessar os serviços da atenção básica, prevenindo doenças e fortalecendo seu bem-estar.

“Os profissionais irão registrar o peso e altura das crianças, para verificar se estão adequados para a idade, atualizar o cartão de vacinação, além de fazer uma avaliação integral. As mulheres terão esses mesmos pontos verificados, mas também será observada a necessidade de realizar o exame preventivo e as consultas de pré-natal”, diz.

Acesso

Lia Ferreira informa que os beneficiários do Auxílio Brasil devem buscar a UBS mais próxima de sua residência, portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Também devem ser levadas a caderneta de vacinação das crianças e o cartão de pré-natal no caso de gestantes.

“Basta o cidadão chegar na UBS e informar que deseja atualizar o acompanhamento do Auxílio Brasil, durante o horário de funcionamento da unidade. Ressaltamos que a Semsa dispõe de dezenas de unidades de horário ampliado, que funcionam até as 19h e também 21h, além dos sábados, justamente para facilitar o acesso da população”, conta a nutricionista.

A lista das unidades de horário ampliado pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), e também no link bit.ly/ubshorarioampliado.