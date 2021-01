Belarmino Lins propõe que Aleam aplique R$ 4 milhões para comprar de cilindros de oxigênio

Preocupado com a pandemia desenfreada no Estado, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) propôs, na manhã deste sábado (16), que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) destine R$ 4 milhões, dos seus recursos próprios, para a aquisição emergencial de cilindros de oxigênio, a fim de fortalecer o combate à Covid-19.

“Já lancei a proposta no grupo de Whatsapp dos deputados, com grande aceitação”, disse o líder progressista, ressaltando que os R$ 4 milhões poderiam ser aplicados na aquisição dos cilindros e de outros itens necessários ao funcionamento das unidades públicas de saúde na capital e no interior do Estado.

“Sabe-se que a nossa Aleam dispõe de R$ de 40 milhões em conta bancária e, é claro, o desembolso da quantia de R$ 4 milhões certamente não comprometeria seus compromissos normais. A sociedade sabe que o valor de R$ 40 milhões foi anunciado pelo nosso amigo e presidente do Poder, deputado Josué Neto (Patriota), durante sua fala de despedida do ano de 2020”, comentou Belarmino.

Segundo o parlamentar, a Associação dos Deputados e Ex-Deputados Estaduais do Amazonas, presidida pelo ex-deputado Fausto Souza, poderia formalizar a distribuição dos cilindros em evento que, obrigatoriamente, teriam as presenças de representantes dos órgãos de controle, tudo em regime de urgência.

“Não há como a Aleam fugir a uma contribuição dessa ordem, não há como ela ficar à margem da luta contra a pandemia, ela vai usar os seus próprios recursos, vai comprar os cilindros e distribuí-los de acordo com as demandas do momento, em favor de tantos necessitados, com a presença e a fiscalização dos órgãos de controle, incluindo o TCE-AM e o MP-AM”, expressou Belarmino Lins.

*Com informações da assessoria

Comentarios