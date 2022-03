Belarmino Lins propõe Medalha Ruy Araújo ao prefeito David Almeida

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) protocolou, nesta quarta-feira (23), Projeto de Resolução Legislativa que concede a Medalha Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), ao prefeito de Manaus, David Almeida.

Dono de meteórica e exitosa carreira política no Estado, David, nascido em 8 de fevereiro de 1969, segundo o líder do PP, já realiza um trabalho ímpar na cidade de Manaus, elogiado pela opinião pública e reconhecido até por seus críticos.

Filho de Rosa Almeida e Benedito Almeida, David foi criado no Morro de Liberdade, em Manaus, e tornou-se bacharel em Direito pela Universidade Luterana de Manaus (Ulbra), sendo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

“Com humildade, competência e disciplina, David elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 2006, obtendo 7.569 votos, exercendo um mandato de excelência na nossa Assembleia Legislativa”, destaca Belarmino, acrescentando: “Seu grande desempenho valeu-lhe, ao todo, três mandatos consecutivos na ALEAM, tendo sido reeleito em 2010, com 24.479 votos, e em 2014, com 24.189 votos”.

Em 2017, conforme Lins, David Almeida foi eleito presidente do Poder Legislativo Estadual, cargo que exerceu até 2018, realizando um trabalho inovador e dinâmico que o projetaria de vez no cenário político do Amazonas. No mesmo ano, 2017, conquistou o cargo de governador interino, instrumento com que marcou a sua trajetória com ações ousadas que, em curto espaço de tempo, impactaram positivamente a vida social da população amazonense.

“Em 2020, com os louros do gigantesco trabalho encetado em poucos meses no comando da máquina administrativa estadual, David lançou-se à disputa majoritária municipal pelo Avante, amealhando 466.970 votos e tornando-se prefeito de Manaus”, comenta Belarmino.

“Hoje, toda a capital do Estado aplaude as ações do seu novo mandatário que estão mudando para melhor a vida dos cidadãos manauaras nas mais diversas áreas, o que, portanto, justifica a concessão da Medalha Ruy Araújo”, diz o parlamentar do PP.

