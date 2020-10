Belarmino Lins pede que DPE notifique a Claro por desserviços em Fonte Boa

Em Moção de Apelo, aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), o deputado Belarmino Lins (PP) pediu que a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) notifique a operadora Claro em razão dos desserviços da empresa no município de Fonte Boa, Alto Solimões.

O apelo à DPE, de acordo com o parlamentar, se baseia em informações repassadas por lideranças políticas e por diversos cidadãos usuários de Internet em Fonte Boa. “Afirmamos que passam dos limites do bom senso os desserviços da Claro no município, minha terra natal”, disse o deputado.

Diariamente chegam ao gabinete de Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa, reclamações de cidadãos fonteboenses indignados com os péssimos serviços da Claro, o que tem resultado em lamentáveis prejuízos ao comércio, ao funcionamento dos órgãos públicos, aos serviços bancários e ao povo de um modo geral.

“Por isso, resolvemos encaminhar Moção de Apelo à DPE, na pessoa do doutor Ricardo Paiva, para que notifique a Claro a fim de que essa operadora adote medidas urgentes visando o restabelecimento da qualidade dos seus serviços em Fonte Boa”, destaca o líder progressista.

Fazenda Esperança

O deputado Belarmino Lins confirmou que destinará R$ 100 mil, em emenda impositiva, para fortalecer as atividades da Fazenda Esperança, importante centro de recuperação de toxicodependentes em Manaus.

Ele se disse sensibilizado com a exposição feita ontem, no plenário da Aleam, pelo Padre Vinicius Esch, coordenador da Fazenda na região Norte. “Fiquei sensibilizado com a exposição do padre sobre as demandas da entidade e então decidi ajudar com emenda no valor de R$ 100 mil, pois a causa a que se dedica a Fazenda é das mais nobres”, destaca o parlamentar.

