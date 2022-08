Belarmino Lins apela para que Estado reajuste valor do Auxílio-Alimentação dos servidores estaduais

Em Moção de Apelo apresentada à Assembleia Legislativa (Aleam), nesta quarta-feira (03), o deputado Belarmino Lins (PP) pleiteou junto ao Governo do Amazonas a elevação do valor, de R$ 500 para R$ 700, do Auxílio-Alimentação dos servidores estaduais. Se a Moção for aceita, serão beneficiados em torno de 100 mil servidores.

Na Moção, o deputado justifica o pleito com base na alta da Cesta Básica no Estado conforme levantamento realizado em abril deste ano pela Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam. O valor da Cesta passou de R$ 302,93 em março para R$ 308,51, em abril.

“Postos esses dados, entendemos que a alta da Cesta sangra visivelmente o poder aquisitivo de praticamente 100 mil servidores estaduais obrigados a enfrentar sérias dificuldades para garantir a sua sobrevivência e de suas famílias”, afirma o líder do PP, defendendo o aumento do valor do Auxílio-Alimentação para R$ 700.

“A medida, além do mais, corrigirá uma grande disparidade existente entre o valor do Auxílio-Alimentação recebido pelos servidores estaduais e os valores do benefício pertinente aos servidores dos demais Poderes”, diz Belarmino. O TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas) paga o Auxílio Alimentação na ordem de R$ 1,7 mil para cada um dos seus servidores. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) paga o benefício na ordem de R$ 2 mil.

“A Assembleia Legislativa contempla seus trabalhadores com o Auxílio-Alimentação em R$ 1,5 mil, sendo importante também destacar que o Ministério Público do Amazonas (MPAM) pagava, em 2019, o benefício no valor de R$ 1,7 mil aos seus servidores. Por isso, sustentamos como justa a nossa presente Moção de Apelo ao Governo do Estado pela elevação do valor do Auxílio-Alimentação pago aos servidores estaduais”, ressalta Belão.