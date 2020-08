Belarmino Lins apela ao Estado por pavimentação de pistas de aeroportos no interior

Em moções aprovadas pela Assembleia Legislativa (Aleam), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) reiterou apelo ao Governo do Estado em favor da pavimentação de pistas de pouso de três municípios interioranos: Novo Aripuanã, Autazes e Nova Olinda do Norte. O pleito é uma luta do parlamentar que remonta a 2018.

“Como é do conhecimento público, vários aeroportos do interior do Estado operam sem as mínimas condições de segurança, incluindo pistas de barro batido, à base de piçarras, pondo em risco constantes as aeronaves e seus passageiros, sendo importante ressaltar que as Prefeituras Municipais não possuem recursos financeiros para arcar, sozinhas, com os custos referentes à manutenção técnica dos aeródromos”, diz o líder progressista.

Um dos municípios mais prejudicados é Novo Aripuanã, situado na Calha do Rio Madeira, administrado pelo prefeito Jocione Souza, com uma população estimada pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em mais de 24 mil habitantes. Segundo o deputado, os problemas se repetem em Autazes, de 37.752 habitantes e um dos grandes centros pecuários do Estado, comandado pelo prefeito Andreson Cavalcante.

Situação idêntica é vivida por Nova Olinda do Norte, de 35 mil habitantes, administrada por Adenilson Reis. “Os três municípios possuem aeroportos operando com pistas de pouso deprimentes, pistas de barro, sem qualquer segurança, pelo que apelamos ao governador Wilson Lima e ao vice, Carlos Almeida, por soluções urgentes a essa grave questão”, afirma Belarmino Lins.

Comentarios