Bebê salvo pela própria mãe é o único sobrevivente da queda do avião na Colômbia

Um bebê, com menos de 1 ano de vida, sobreviveu a um grave acidente de avião na Colômbia. A heroína que salvou a vida da criança foi a própria mãe, após envolvê-lo nos braços e usar seu corpo para protegê-lo. Porém a mulher, a babá e o pai, que pilotava a aeronave, não resistiram.

De acordo com informações locais, as vítimas foram identificadas como Mayerly Diaz Rojas, mãe do neném, o pai era Fabio Grandas, um importante médico na capital Bogotá, e a babá se chamava Nuris Maza. O acidente ocorreu na última terça-feira (13).

FONTE: Metrópole

