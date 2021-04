Bebê nasce com três pênis. É o primeiro caso no mundo

Um bebê iraquiano surpreendeu a comunidade médico-científica internacional ao nascer com três pênis. Este é o primeiro caso no mundo de ‘triphallia’.

“Até onde sabemos, este é o primeiro caso relatado com três pênis ou ‘triphallia’”, escreveu o médico Shakir Saleem Jabali, num artigo publicado no International Journal of Surgery Case Reports.

O menino, que nasceu na cidade iraquiana de Duhok, foi levado ao hospital pelos pais quanto tinha três meses devido a um inchaço no escroto.

Quando o analisaram, os médicos perceberam que o bebê tinha dois pênis extra – um membro de 2 centímetros perto do pênis principal e outro membro de um centímetro junto da bolsa testicular.

A anomalia, defendem os especialistas, não era expectável porque a criança não foi exposta a drogas durante a gestação e não tinha histórico de anomalias genéticas.

Como os dois pênis extra não tinham uretra – onde passa a urina -, os médicos decidiram removê-los cirurgicamente. A cirurgia foi um sucesso e, um ano depois, a criança acabou por ter alta clínica.

Até à data apenas eram conhecidos casos de ‘diphallia’, uma condição em que uma criança nasce com dois pênis e que afeta um em cada seis milhões de meninos.

A condição foi relatada pela primeira vez em 1609, pelo médico suíço Johannes Jacob Wecker, quando este analisou um cadáver. Até então, foram reportados mil casos de ‘diphallia’.

