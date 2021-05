Bebê é encontrado abandonado em matagal

Moradores encontraram um bebê recém-nascido, na noite desta quinta-feira (6), abandonado em uma sacola em uma região de matagal na cidade de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 29° BPM/1-1a CIA, foram acionados para atendimento de recém-nascido jogado em meio ao matagal na avenida José Cesário Pereira Filho, no final da via, no bairro de Vera Cruz.

No local, os sargentos Macedo e Gomes se depararam com uma jovem, cuja identidade não foi revelada, que relatou aos policiais ter passado pela avenida e escutado o choro de uma criança vindo da mata.

No matagal, encontraram, então, o recém-nascido do sexo masculino, dentro de sacolas plásticas, enrolado com panos, com quadro de hipotermia e algumas escoriações pelo corpo, que podem ser de insetos.

Segundo relato dos policiais que atenderam a ocorrência, o estado de saúde do recém-nascido é bom, apesar das condições. Ele foi levado ao Hospital Maternidade de Mongaguá e depois será encaminhado ao Hospital Regional de Itanhaém.

A Polícia Militar pediu que caso alguém tenha informações sobre a possível mãe do bebê entrar em contato para que ela possa ser identificada e responsabilizada pelo abandono do recém-nascido.

