Bebê é encontrado abandonado dentro de carro, no Nova Esperança

Uma criança recém-nascida foi encontrada abandonada por volta de 0h50 deste sábado (11), dentro de um carro, na rua Francisca Júlia, bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

O bebê foi encontrado por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que faziam patrulhamento pelo local. Ao chegarem perto do veículo, os policiais ouviram o choro do recém-nascido, que estava coberto com um pano sujo de sangue.

A criança foi levada para o SPA do Alvorada para receber atendimento. Ela ainda estava com o cordão umbilical, o que indica que o parto aconteceu poucas horas ou minutos antes de ser encontrada.

Os moradores informaram à polícia que o carro estava abandonado no local há dias.

FONTE: PMS

Comentarios