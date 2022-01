BC suspende acesso a dinheiro esquecido em contas bancárias

O Banco Central do Brasil “suspendeu temporariamente” o acesso de pessoas físicas e jurídicas ao seu site para conferir se têm algum dinheiro a receber de bancos ou outras instituições do sistema financeiro. Trata-se do serviço SVR, Sistema Valores a Receber, como parte da plataforma Registrato.

Para fazer a consulta era preciso acessar o site do Registrato, ou do Banco Central do Brasil, na internet, mas o grande número de acessos acabou por suspender o serviço.

Quando o SVR for restabelecido, será possível verificar se há algum valor para ser recebido e utilizar duas formas de resgatar: diretamente no PIX, caso a instituição tenha aderido ao sistema Registrato; ou por meio de transferência ou pagamento, com dados informados no sistema, pela pessoa que vai receber.

Clique aqui para acessar o Banco Central

No Brasil, o Banco Central estima que pessoas físicas e jurídicas têm um total de R$ 8 bilhões a serem recebidos. Nesse primeiro momento, são quase R$ 4 bilhões a serem devolvidos, por alguns motivos como: contas correntes ou poupanças encerradas que ficaram com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, cotas de capital e sobras de cooperativas de crédito e valores não procurados, referentes a grupos de consórcios finalizados.

Durante grande parte desta terça-feira (25), o site apresentava erro no acesso. Logo depois, o Banco Central publicou, na página do erro, uma mensagem explicando que “o sistema recebeu demanda acima da esperada”, o que causou “instabilidade” no site. Segundo a instituição, medidas estão sendo tomadas, “para restabelecer o funcionamento normal”.

FONTE: Diário do Poder