BC muda regras para ‘dinheiro esquecido’; confira

O Banco Central anunciou um novo calendário para a segunda repescagem da primeira fase dos saques do “dinheiro esquecido” por milhares de brasileiros nas instituições bancárias do país através do sistema Valores a Receber. O pagamento será feito entre os dias 28 de março e 16 de abril.

A repescagem será realizada de maneira escalonada, seguindo data de nascimento ou data de criação de empresa.

Além disso, a partir de agora, os clientes poderão fazer o pedido durante o dia inteiro. Até então, o Banco Central agendava um dia e horário específicos.

Veja o novo calendário:

Ano de nascimento / Dia em que receberá

Até 1947 – 28 de março

1948 a 1954 – 29 de março

1955 a 1959 – 30 de março

1960 a 1963 – 31 de março

1964 a 1967 – 1º de abril

1968 a 1971 – 4 de abril

1972 a 1975 – 5 de abril

1976 a 1979 – 6 de abril

1980 a 1981 – 7 de abril

1982 a 1983 – 8 de abril

1984 a 1985 – 11 de abril

1986 a 1988 – 12 de abril

1989 a 1992 – 13 de abril

1993 a 1997 – 14 de abril

1988 em diante – 15 de abril

Nos sábados de abril, 2, 9 e 16, o cliente poderá fazer a repescagem, caso não tenha retirado os valores na data prevista.

Após a conclusão desse novo ciclo de agendamentos, uma nova reformulação do sistema acontecerá a partir do dia 17 de abril e que durará até o começo de maio.

Entenda a segunda fase

A partir de 2 de maio, o sistema ‘Valores a Receber’ voltará a funcionar com o segundo lote de recursos, e quem fez a consulta na primeira fase e não encontrou valores ainda poderá ter alguma quantia a receber.

“O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo”, anunciou o Banco Central.

A instituição afirmou que a sistemática de consulta e pedido de resgate mudará nessa segunda fase. Desse modo, o cliente não precisará agendar a consulta de valores e o pedido de saque. Na primeira consulta se poderá pedir o resgate do dinheiro.