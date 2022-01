BBB22: Sisters perdem a paciência com Naiara Azevedo

Naiara Azevedo já começou causando no BBB22. Com menos de 24 horas de programa, a cantora já causou polêmica entre os seus colegas de confinamento por conta do comportamento da famosa do hit 50 reais, que desagradou os demais depois de afirmar que não queria dormir encostada com ninguém.

“Ela entrou e perguntou da cama, daí falou que não queria dormir encostada com ninguém”, explicou Laís. “Quem comecem os jogos”, debochou Bárbara que estava na conversa.

Assim que foi anunciada no BBB22, o público já tinha torcido o nariz pela cantora sertaneja e pediu logo de cara sua eliminação no reality global. “Eu já quero votar pra eliminar a bolsominion Naiara Azevedo, onde aperta?”, “Já pode votar pra tirar a Naiara Azevedo? Bolsominion não tem vez”, “Nossa eu odiei a Naiara Azevedo ser bolsominion, não acompanhava antes e não vai ser agora que vou acompanhar, minions não passarão”, dispararam.

Marília x Naiara

No último sábado (15), João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, admitiu que vai fazer o possível para eliminar a cantora Naiara Azevedo, participante do BBB22. O cantor acredita que a artista vai usar o nome da irmã para se promover dentro do confinamento e divulgar o feat que ambas gravaram, mas não exibiram.

“Parabéns, você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa”, disse.

