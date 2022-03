BBB22: Gustavo explode e escancara verdade sobre Eslovênia

Perto de mais uma formação do Paredão e em reta final do programa, Gustavo, Pedro Scooby e Eliezer conversaram sobre o jogo. Sem hesitar, o brother falou o que pensava sobre Eslovênia. Para o brother, a pernambucana está acomodada no jogo por nunca ter ido ao Paredão e nem sequer ter participado de uma prova Bate-Volta no BBB22.

Gustavo reclamou sobre o reality já estar com mais de dois meses e Eslovênia não ter corrido riscos na casa. “Está há 70 dias no programa e nem fez Bate-Volta ainda. Não acho isso justo nem com os participantes e nem com o público. Se ela tivesse batido no Paredão na segunda semana, ela saía”, opinou ele, que gostaria de ver a sister no Paredão.

Então, Gustavo expôs o que sabia sobre Eslovênia no BBB22: “A moralzinha dela lá fora estava bem abalada”. Ele, junto com Larissa (eliminada), entrou na casa através da Casa de Vidro com um mês de programa acontecendo. Sendo assim, os dois já tinham informações de alguns dias de reality. “Tem que dar chance para o público decidir”, completou o paranaense.

Na sequência, Pedro Scooby disse: “O peso maior aqui é o público. Tem jogo, mas é ele quem tira. Acho que é justo todo mundo ir pro público ter direito de escolher quem quer ver aqui dentro. Falei anteontem, não é porque queria você no Paredão de qualquer jeito, tinha uma lista de pessoas que não tinha ido. Estava você, Lucas, Eslovênia e a Laís, então é isso.”

Ao escutar o surfista, Eli concordou: “Acho importante”. O trio conversou sobre a volta do carioca do último Paredão, em que Laís foi eliminada com 92,25% dos votos do público. “Me deixa mais aliviado, achei que iria sair, que ia rodar, certeza que iria rodar. Mas sigo aqui”, ressaltou o designer.

Desde sua entrada no BBB22, Gustavo manteve o discurso de que queria todas as pessoas que nunca foram ao Paredão que fossem pelo menos uma vez antes do top 10. Agora, apenas Eslovênia não foi para a berlinda. Na casa os dois tiveram seus desentendimentos ao longo do jogo.

Gustavo e Eslovênia trocam farpas no Jogo da Discórdia

No último Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira (21), Eslovênia colocou Gustavo como a pessoa menos confiável da casa para ela. Mas o brother não gostou e rebateu. “Eu sou tão confiável, que eu falei desde o primeiro momento que eu queria pôr todo mundo que não estava no paredão no paredão. Então, você pode confiar em mim, porque eu quero te pôr no paredão! O não confiável é alguém que vai falar ‘eu não quero te pôr no paredão’ e te coloque!” devolveu ele.

*Com informações do Em Off