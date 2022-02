BBB22: Globo decide expulsar Maria após cantora agredir Natália

Maria, participante do Camarote do BBB22, foi expulsa do reality show nesta terça-feira (15), após ter agredido Natália, da Pipoca, durante o Jogo da Discórdia. Apesar do fato ter acontecido na noite desta segunda (14), a produção do programa achou melhor apurar os fatos com calma e tomar a decisão apenas agora. Ela foi chamada ao Confessionário e a casa foi infomada sobre a decisão minutos depois.

“Atenção todos. Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem. A atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Com isso, Maria foi desclassificada e acaba de deixar o BBB. O paredão está mantido. Peguem as coisas da Maria e coloquem na despensa”, informou.

Durante a dinâmica, os brothers tinham que acusar um companheiro de confinamento, de acordo com as plaquinhas “Se Faz de Vítima”, “Arrogante”, “Não tem Palavra”, “Zero à Esquerda”, “Fala muito e Faz pouco”, “Trapaceiro (a)”, “Fútil”, “Interesseiro (a)”, “Sem Carisma”, “Fraco (a) no Jogo”, “Melhor de Boca Fechada”, “Sem Personalidade” e “Desagradável”.

Se todos concordassem com a explicação, o “acusado” tomava um banho de água. Caso os brothers discordassem, quem era molhado era o “acusador”.

Na vez de Natália, ela chamou Maria e disse que a sister “Fala Muito e Faz Pouco”. Os brothers votaram “não” para a justificativa e quem acabou sendo molhada foi Nat. No momento de jogar a água na mineira, a atriz e cantora bateu com o balde na cabeça dela.

“Só não pode bater o balde na cabeça, né?”, disse Natália, ganhando um pedido de desculpas de Maria.

Tadeu Schmidt pediu o intervalo e, na volta, questionou se Natália estava bem. “Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok”, respondeu ela. “Ok, muito cuidado por todos”, pediu o apresentador.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, no entanto, a agressão virou um dos assuntos mais comentados da madrugada, com muitas pessoas pedindo a expulsão de Maria. A sister, inclusive, chegou a admitir em conversa com Vinicius que teria exagerado.

“Ela (Natália) me deixou com muito ódio, na hora não raciocinei na hora que eu fiz e (…) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa”, disse ela, se referindo ao Jogo da Discórdia anterior, em que colocou com força uma plaquinha na testa de Arthur Aguiar.

As informações são do Noticias da TV.